Parle-moi d’amour – Marie-Anne Chazel, Michel Leeb Le Pin Galant Mérignac

Parle-moi d’amour – Marie-Anne Chazel, Michel Leeb Vendredi 19 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T22:00:00

Fin : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T22:00:00

Sous la baguette de Nicolas Briançon, Marie-Anne Chazel et Michel Leeb sont enfin réunis sur scène ! C’est Philippe Claudel, écrivain prestigieux et désormais Président de l’Académie Goncourt, qui signe cette pièce pleine d’intelligence et de finesse, sur l’un des thèmes majeurs au théâtre : l’amour.

Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que « Lui » et « Elle » ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par cœur.

On rit, on s’interroge, on s’offusque mais surtout on s’attache à cette femme et à cet homme qui traversent l’existence ensemble. Ils évoquent des sujets aussi variés qu’universels : la famille, l’argent, la réussite sociale, la fidélité, la quête de sens et de spiritualité… Avec beaucoup d’humour. Toujours. Au fond, il n‘est pourtant question que de l’essentiel… L’amour, seulement l’amour. Pour notre plus grand bonheur.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2768 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Pauline Maillet