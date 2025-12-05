Parle-moi d’amour Toul

Théâtre Parle-moi d’amour

15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

PARLE-MOI D’AMOUR

Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure que Lui et Elle ont choisie pour régler leurs comptes. Une dispute éclate et pas n’importe laquelle, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait se connaître par coeur. Tout y passe les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités. Les échanges entre les époux sont incisifs, parfois irrésistiblement drôles, parfois déchirants. Mais derrière la comédie et les excès, la tendresse et l’amour ne sont jamais loin …

Philippe Claudel, président de l’académie Goncourt, dresse dans cette pièce un tableau jubilatoire de notre société et convie le spectateur à une scène de ménage où tous les coups bas sont permis.

Nicolas Briançon, metteur en scène de pièces à succès telles que Antigone , Jacques et son maître ou dernièrement Le Canard à l’orange fait ici le pari de provoquer le rire avec nos tragédies intimes.Tout public

English :

SPEAK TO ME OF LOVE

It’s midnight, the hour of truths, the hour He and She have chosen to settle their accounts. An argument breaks out, and not just any argument, but one that pits two partners, who have known each other for over thirty years, against each other as if in a boxing match. Everything comes into play: children, love affairs, parents, ambition, lies and truths. The exchanges between the spouses are incisive, sometimes irresistibly funny, sometimes heartbreaking. But behind the comedy and excess, tenderness and love are never far away…

In this play, Philippe Claudel, President of the Académie Goncourt, paints a jubilant picture of our society, inviting the audience to a domestic scene where all the dirty tricks are allowed.

Nicolas Briançon, director of such successful plays as Antigone , Jacques et son maître and, most recently, Le Canard à l’orange , takes up the challenge of provoking laughter with our own intimate tragedies.

German :

SPRICH ZU MIR VON DER LIEBE

Es ist Mitternacht, die Stunde der Wahrheiten, die Stunde, die Er und Sie gewählt haben, um ihre Rechnungen zu begleichen. Ein Streit bricht aus, und nicht irgendein Streit, sondern der, bei dem zwei Partner, die sich seit über dreißig Jahren kennen, wie in einem echten Boxkampf aufeinandertreffen. Alles kommt vor: Kinder, Liebe, Eltern, Ehrgeiz, Lügen und Wahrheiten. Der Austausch zwischen den Eheleuten ist prägnant, manchmal unwiderstehlich komisch und manchmal herzzerreißend. Doch hinter der Komik und den Exzessen sind Zärtlichkeit und Liebe nie weit entfernt …

Philippe Claudel, Präsident der Académie Goncourt, zeichnet in diesem Stück ein jubelndes Bild unserer Gesellschaft und lädt den Zuschauer zu einer häuslichen Szene ein, in der alle schmutzigen Tricks erlaubt sind.

Nicolas Briançon, Regisseur von Erfolgsstücken wie Antigone , Jacques et son maître oder zuletzt Le Canard à l’orange , geht hier die Wette ein, mit unseren intimen Tragödien Lachen zu provozieren.

Italiano :

PARLAMI D’AMORE

È mezzanotte, l’ora delle verità, l’ora che Lui e Lei hanno scelto per regolare i loro conti. Scoppia una lite, e non una lite qualsiasi, ma una lite che mette l’uno contro l’altro due partner che si conoscono a fondo da più di trent’anni, come in un vero incontro di boxe. Si parla di tutto: figli, relazioni amorose, genitori, ambizioni, bugie e verità. Gli scambi tra i coniugi sono incisivi, a volte irresistibilmente divertenti, a volte strazianti. Ma dietro la comicità e l’eccesso, la tenerezza e l’amore non sono mai lontani…

In questa pièce, Philippe Claudel, presidente dell’Académie Goncourt, dipinge un quadro esilarante della nostra società, invitando il pubblico in una scena domestica dove tutti i trucchi sporchi sono ammessi.

Nicolas Briançon, regista di opere di successo come Antigone , Jacques et son maître e, più recentemente, Le Canard à l’orange , raccoglie la sfida di far ridere con le nostre tragedie più intime.

Espanol :

HÁBLAME DE AMOR

Es medianoche, la hora de las verdades, la hora que Él y Ella han elegido para saldar sus cuentas. Estalla una discusión, y no una discusión cualquiera, sino una que enfrenta, como en un auténtico combate de boxeo, a dos socios que se conocen al dedillo desde hace más de treinta años. Se trata de todo: los hijos, las relaciones amorosas, los padres, la ambición, las mentiras y las verdades. Los intercambios entre los cónyuges son incisivos, a veces irresistiblemente divertidos, a veces desgarradores. Pero detrás de la comedia y el exceso, la ternura y el amor nunca están lejos…

En esta obra, Philippe Claudel, Presidente de la Academia Goncourt, pinta un retrato jubiloso de nuestra sociedad, invitando al público a entrar en una escena doméstica en la que todo truco sucio es juego limpio.

Nicolas Briançon, director de obras de éxito como Antígona , Jacques et son maître y, más recientemente, Le Canard à l’orange , acepta el reto de provocar la risa con nuestras tragedias más íntimas.

