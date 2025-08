Parle pour nous La Nouvelle Perception Tréguier

Parle pour nous La Nouvelle Perception Tréguier dimanche 10 août 2025.

Parle pour nous

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 18:00:00

fin : 2025-08-10 19:30:00

Date(s) :

2025-08-10

1789, le peuple a la parole. Que veut-il ?

Dire que c’est injuste, que ça ne va pas pouvoir durer.

Et donner sa voix à ceux qui pourront parler pour lui.

2019, une archiviste étudie les cahiers de doléances de la révolution. À l’extérieur, la contestation des Gilets jaunes agite les ronds-points…

Actualité et histoire se télescopent et invitent le spectateur à s’interroger sur la parole, la participation et la représentation citoyenne.

« PARLE POUR NOUS » est un spectacle historique, nécessairement politique et facétieux ! .

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parle pour nous Tréguier a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose