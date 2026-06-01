Parleboscq

Parleboscq en Fête

Parleboscq Landes

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Venez vibrer au rythme de la Hèsta de Parleboscq pour un week-end festif et ultra-convivial !

Venez vibrer au rythme de la Hèsta de Parleboscq pour un week-end festif et ultra-convivial !

Au programme

– Vendredi 12 Concours de belote à 21h.

– Samedi 13 Concours de pêche dès 8h ; exposition et balades en véhicules anciens (9h-16h) au son du rock de Toutawek ; Gascounéjade à 12h ; élection Miss Auto à 17h ; grand repas Moules-Frites (20h30) suivi d’une soirée Peña avec Brass Band Gabrass (22h-3h) et Feu d’artifice (23h15).

– Dimanche 14 Messe chantée à 11h ; apéritif musical (12h) ; délicieux repas Boeuf Bazadais au feu de bois (13h) et la traditionnelle Course Landaise à 17h (Ganaderia DAL).

Tombola et jeux gonflables durant toutes les fêtes !

Les réservations pour les repas sont obligatoires avant le 11 Juin, places limitées. .

Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 08 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parleboscq en Fête

Come and vibrate to the rhythm of the Hèsta de Parleboscq for a festive and ultra-convivial weekend!

L’événement Parleboscq en Fête Parleboscq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Landes d’Armagnac