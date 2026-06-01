Parleboscq en Fête Parleboscq
Parleboscq en Fête Parleboscq vendredi 12 juin 2026.
Parleboscq
Parleboscq en Fête
Parleboscq Landes
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Venez vibrer au rythme de la Hèsta de Parleboscq pour un week-end festif et ultra-convivial !
Venez vibrer au rythme de la Hèsta de Parleboscq pour un week-end festif et ultra-convivial !
Au programme
– Vendredi 12 Concours de belote à 21h.
– Samedi 13 Concours de pêche dès 8h ; exposition et balades en véhicules anciens (9h-16h) au son du rock de Toutawek ; Gascounéjade à 12h ; élection Miss Auto à 17h ; grand repas Moules-Frites (20h30) suivi d’une soirée Peña avec Brass Band Gabrass (22h-3h) et Feu d’artifice (23h15).
– Dimanche 14 Messe chantée à 11h ; apéritif musical (12h) ; délicieux repas Boeuf Bazadais au feu de bois (13h) et la traditionnelle Course Landaise à 17h (Ganaderia DAL).
Tombola et jeux gonflables durant toutes les fêtes !
Les réservations pour les repas sont obligatoires avant le 11 Juin, places limitées. .
Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 08 90
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English : Parleboscq en Fête
Come and vibrate to the rhythm of the Hèsta de Parleboscq for a festive and ultra-convivial weekend!
L’événement Parleboscq en Fête Parleboscq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Landes d’Armagnac
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