Parlecoeur Haguenau

Une comédienne et un musicien-créateur sonore invitent les petits et leurs parents à évoluer, partager, explorer, se poser dans un parcours sensible où l’on peut traverser les émotions inhérentes au début de la vie et au lien qui se tisse entre les bébés et les parents.

Une comédienne et un musicien-créateur sonore invitent les petits et leurs parents à évoluer, partager, explorer, se poser dans un parcours sensible où l’on peut traverser les émotions inhérentes au début de la vie et au lien qui se tisse entre les bébés et les parents. Des mots doux comme les larmes, la tendresse comme le désarroi, le râpeux comme le doux.

Les premiers moments de la vie entre les petits et leurs parents ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Les injonctions-projections de tous côtés, le lien que l’on dit évident, le maelstrom d’émotions et d’informations diverses, la difficulté à s’exprimer, et parfois aussi, la vie comme elle est, ne facilitent pas toujours le début de l’histoire. Naviguons ensemble au cœur de cette histoire à écrire entre le tout petit et son parent, au cœur du lien. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

An actress and a musician/sound designer invite little ones and their parents to evolve, share, explore and relax on a sensitive journey through the emotions inherent in the beginning of life and the bond that develops between babies and parents.

German :

Eine Schauspielerin und ein Musiker und Klangschöpfer laden die Kleinen und ihre Eltern ein, sich zu bewegen, zu teilen, zu erforschen und sich auf einem sensiblen Weg niederzulassen, auf dem man die Emotionen durchlaufen kann, die dem Beginn des Lebens und der Bindung, die sich zwischen Babys und Eltern entwickelt, innewohnen.

Italiano :

Un’attrice e un musicista/sound designer invitano i piccoli e i loro genitori a muoversi, condividere, esplorare e rilassarsi in un viaggio sensibile attraverso le emozioni insite nell’inizio della vita e il legame che si sviluppa tra neonati e genitori.

Espanol :

Una actriz y un músico/sonidista invitan a los pequeños y a sus padres a moverse, compartir, explorar y relajarse en un viaje sensitivo a través de las emociones inherentes al comienzo de la vida y el vínculo que se desarrolla entre bebés y padres.

