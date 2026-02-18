Parler d’elles : Visite autour des artistes femmes de l’exposition Espace Léon Blum Saint-Fons

Parler d’elles : Visite autour des artistes femmes de l’exposition

Espace Léon Blum Centre d’art contemporain de Saint-Fons Saint-Fons Rhône

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Une visite au parcours inédit qui vous emmène découvrir l’exposition 40+1 sous le prisme des artistes femmes de l’exposition.

Espace Léon Blum Centre d’art contemporain de Saint-Fons Saint-Fons 69190 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 09 01 77 lleon@saint-fons.fr

English :

An original tour that takes you through the 40+1 exhibition through the eyes of the exhibition’s women artists.

