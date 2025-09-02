« Parler Flamenco » de Stéphanie Fuster, Cie Rediviva Centre Universitaire de Foix Foix

« Parler Flamenco » de Stéphanie Fuster, Cie Rediviva Mardi 13 janvier 2026, 18h30 Centre Universitaire de Foix Ariège

Tarif Orange – de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-13T18:30:00 – 2026-01-13T19:20:00

Fin : 2026-01-13T18:30:00 – 2026-01-13T19:20:00

De culture franco-espagnole, Stéphanie Fuster crée un trait d’union entre la dimension charnelle, “viscérale” du flamenco, et ses aspects plus formels. Seule en scène, elle déclare sa flamme à cet art qui rassemble la musique et la danse, dans une forme de conférence ludique et participative.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Centre Universitaire de Foix centre universitaire de foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/parler-flamenco/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}] [{« link »: « https://www.lestive.com/temps_forts/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}]

Danse-théâtre danse théâtre