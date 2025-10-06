PARLER POINTU – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

PARLER POINTU Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Benjamin a grandi dans un village du midi. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Toute sa famille y vit encore et ils parlent tous comme des personnages de Pagnol. Tous sauf lui. Impossible de déceler la moindre intonation méridionale dans son phrasé, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Il a changé d’accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan nous offre un moment jubilatoire en incarnant avec fougue, joie et précision, tour à tour les figures hautes en couleurs de sa famille et les personnages qui ont fait du « beau-parler » tourangeau, le français de référence encore aujourd’hui. Bord plateau avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation? DISTRIBUTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE?: Interprétation?et écriture : Benjamin Tholozan Interprétation?et création musicale : Brice Ormain Mise en scène?et écriture : Hélène François Scénographie?: Aurélie Lemaignen Création lumière : Claire Gondrexon

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92