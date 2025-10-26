Parler Pointu Conservatoire Léo Delibes CLICHY

Benjamin a grandi dans un village du midi. Une terre

provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Toute sa

famille y vit encore et ils parlent tous comme des personnages de Pagnol. Tous

sauf lui. Impossible de déceler la moindre intonation méridionale dans son

phrasé, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Il a changé

d’accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir.

Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan

nous offre un moment jubilatoire en incarnant avec fougue, joie et précision,

tour à tour les figures hautes en couleurs de sa famille et les personnages qui

ont fait du « beau-parler » tourangeau, le français de référence encore

aujourd’hui.

PARLER POINTU : Le comédien s’enflamme et nous captive […] tout en nous faisant passer du rire à la réflexion.

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h30 à 21h45

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.youtube.com/watch?v=2MBUuTNUsjA +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr