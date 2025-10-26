Parler Pointu Conservatoire Léo Delibes CLICHY
Parler Pointu Conservatoire Léo Delibes CLICHY vendredi 10 avril 2026.
Benjamin a grandi dans un village du midi. Une terre
provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Toute sa
famille y vit encore et ils parlent tous comme des personnages de Pagnol. Tous
sauf lui. Impossible de déceler la moindre intonation méridionale dans son
phrasé, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Il a changé
d’accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir.
Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan
nous offre un moment jubilatoire en incarnant avec fougue, joie et précision,
tour à tour les figures hautes en couleurs de sa famille et les personnages qui
ont fait du « beau-parler » tourangeau, le français de référence encore
aujourd’hui.
PARLER POINTU : Le comédien s’enflamme et nous captive […] tout en nous faisant passer du rire à la réflexion.
Le vendredi 10 avril 2026
de 20h30 à 21h45
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.youtube.com/watch?v=2MBUuTNUsjA +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr