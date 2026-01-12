PARLER POINTU PAR BENJAMIN THOLOZAN ET HÉLÈNE FRANÇOIS Le Caylar

PARLER POINTU PAR BENJAMIN THOLOZAN ET HÉLÈNE FRANÇOIS

Salle des fêtes Le Caylar Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Parler Pointu est une traversée intime et politique à travers l’histoire des accents, la disparition des parlers régionaux, et ce qu’on sacrifie quand on les tait.

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du Midi, terre de soleil, de traditions… et d’accent. Mais sur scène, dans les médias, à Paris, il a appris à gommer sa voix d’origine. Pour devenir acteur, il a dû parler pointu , c’est-à-dire sans accent. Celui du pouvoir. Celui qu’on appelle neutre , mais qui ne l’est jamais vraiment.

Parler Pointu est une traversée intime et politique à travers l’histoire des accents, la disparition des parlers régionaux, et ce qu’on sacrifie quand on les tait. Entre récit familial, théâtre documentaire et performance joyeuse, Benjamin redonne corps et voix à celles et ceux qu’on a fait taire, et nous interroge que perd-on quand on parle tous pareil ? .

Salle des fêtes Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60 billetterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr

English :

Parler Pointu is an intimate and political journey through the history of accents, the disappearance of regional languages, and what is sacrificed when they are silenced.

