PARLER POINTU STUDIO 21 Clermont-l’Hérault

PARLER POINTU STUDIO 21 Clermont-l’Hérault vendredi 23 janvier 2026.

PARLER POINTU STUDIO 21

16 Bd Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

Entre récit intime et faits historiques, un spectacle qui célèbre la diversité des identités et des accents. Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique.

Entre récit intime et faits historiques, un spectacle qui célèbre la diversité des identités et des accents.

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et toutes et tous parlent avec l’accent du midi. Sauf lui. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Il parle la langue sans accent , celle des médias, de la télévision, des politiques, celle du théâtre aussi.

Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan incarne avec fougue, joie et précision, tour à tour les figures hautes en couleurs de sa famille, ainsi que les personnages qui ont fait du français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui.

Dès 12 ans.

Durée 1h25.

Spectacle programmé dans le cadre des Scènes associées en Cœur d’Hérault.

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!

Vendredi, un temps d’échange est organisé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Soupe au caillou.

Apportez un légume, épluchez-le en arrivant. Pendant la représentation, nous faisons cuire la soupe que l’on déguste ensemble à la fin du spectacle.

SILLON ALLAIT AU CINÉ ?!

Projection du film d’animation Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chomet.

Clermont l’Hérault, Cinéma Alain Resnais.

Sam. 24 Jan. 16h Durée 1h30.

Tarif unique 4€, sur présentation de votre billet de spectacle. .

16 Bd Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

English :

Between intimate storytelling and historical facts, a show that celebrates the diversity of identities and accents. Parler Pointu tells the story of the gradual abandonment of regional languages and accents, and the intimate and political implications of this loss.

German :

Ein Stück zwischen intimer Erzählung und historischen Fakten, das die Vielfalt der Identitäten und Akzente feiert. Parler Pointu erzählt von der allmählichen Abschaffung der regionalen Sprachen und Akzente und davon, was dieser Verlust an Intimität und Politik mit sich bringt.

Italiano :

In parte racconto intimo, in parte fatto storico, questo spettacolo celebra la diversità delle identità e degli accenti. Parler Pointu racconta la storia del graduale abbandono delle lingue e degli accenti regionali e gli aspetti intimi e politici di questa perdita.

Espanol :

En parte relato íntimo, en parte hecho histórico, este espectáculo celebra la diversidad de identidades y acentos. Parler Pointu cuenta la historia del paulatino abandono de las lenguas y acentos regionales, y los aspectos íntimos y políticos de esta pérdida.

L’événement PARLER POINTU STUDIO 21 Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS