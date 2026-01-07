Parler pointu Studio 21 Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Parler pointu Studio 21 Théâtre Les 3 Chênes

Théâtre

Avec beaucoup d’humour et une énergie folle, Benjamin Tholozan nous raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents et ce que cette perte revêt d’intime et de politique. Une galerie de portraits pittoresques pour un spectacle éclairant et réjouissant.

Benjamin Tholozan, aujourd’hui parisien, a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Toute sa famille y vit encore, et ils parlent tous “avé l’accent”. Sauf lui. Il a changé d’accent. Il “parle pointu”, c’est-à-dire avec l’accent du pouvoir…

Dans cette épopée historique et familiale, le fabuleux comédien incarne avec fougue, joie et précision les figures hautes en couleurs de sa famille ainsi que les personnages qui ont fait du “beau-parler” tourangeau, le français de référence encore aujourd’hui. Un spectacle dont la saveur comique égale l’intelligence.

• Théâtre Les 3 Chênes

• Vendredi 6 février à 20h30

• Tout public dès 11 ans

• 6 à 13€ .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 10 25 80

