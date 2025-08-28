Parler pointu Théâtre de l’Arche Tréguier

Parler pointu

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Et c’est pour qui ? Pour celles et ceux qui sont curieux·ses des accents, des langues régionales et des questions liées à l’identité, ou qui cherchent une expérience théâtrale à la fois drôle et émouvante. Dès 11 ans

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et iels parlent tous·tes avec l’accent du midi. Sauf lui. Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Parler pointu est une expression que les méridionaux utilisent pour désigner l’accent parisien, en réalité celui du français normatif parlé dans les médias, et sur les scènes de théâtre.

Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan incarne avec fougue, joie et précision les personnages qui ont fait du Français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

