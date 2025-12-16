Parler vie affective ensemble Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 15:00 –

Gratuit : oui Sur inscription En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Atelier parent-enfant animé par l’association DisQutonsIntimité, amour, consentement, égalité entre garçons et filles, comment en parler avec nos enfants ? Comment veiller au respect du corps de chacune et chacun dès l’enfance ? Venez aborder ces questions en toute sérénité. Pendant que les enfants participeront à un atelier ludique autour de ce qu’est l’intimité et le consentement, les adultes échangeront sur la façon dont on peut aborder ces sujets avec les enfants.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 0240415350