Parlez-moi d'amour ! L'Abbaye de Bouchet Bouchet samedi 14 février 2026.
Parlez-moi d’amour !
L’Abbaye de Bouchet 1 Place des Auvergnats Bouchet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
tarifs plein sans réduction
Date : 
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 22:00:00
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 22:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Tout un week-end décliné sur le thème de l’Amour avec
– 6 ateliers enfant (dès 4 ans), ados et adultes
– 1 conférence Amour Divin … Amour Humain
– 3 spectacles musique, poésie théâtralisée et danse
.
L’Abbaye de Bouchet 1 Place des Auvergnats Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 01 04 65 lesrdvdelabbaye@gmail.com
English :
A whole weekend on the theme of Love, with
– 6 workshops for children (from age 4), teenagers and adults
– 1 conference Divine Love … Human Love
– 3 shows: music, theatrical poetry and dance
