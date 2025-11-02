« Parlez-Moi d’Amour » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

« Parlez-Moi d’Amour » en concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

…dans l’attente de toujours plus d’improbable dans un univers entre poésie et loufoque. Parlez-moi d’Amour c’est plus qu’un live, la générosité de la proposition artistique dépasse le cadre habituel de la scène.

Ça ressemble à un concert, mais ce n’est pas un concert ça ressemble à un clown, mais ce n’est pas un clown.

Parlez-moi d’Amour ou le croisement entre les Béru et Brigitte Fontaine supervisé par Philippe Katerine avec la bénédiction de Didier Super !

Restauration après le concert.

Réservation conseillée avant le 31/10 à 20h

Risotto poisson et légumes. Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.

Dessert carrés chocolat cacahuètes, 4€.

Adhésion annuelle à « Fartfelien » obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

