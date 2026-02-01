Parlez-moi d’amour ! Love is art Sablé-sur-Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 18:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-14
Pour la Saint-Valentin, l’amour s’invite à la Micro-Folie ! Découvrez une sélection d’œuvres où sentiments, passions et émotions se transforment en créations visuelles étonnantes. Et toujours le projet artisique avec Véronique Blaison: Parlez-moi d’amour !
Pour la Saint-Valentin, l’amour s’invite à la Micro-Folie !
Découvrez une sélection d’œuvres où sentiments, passions et émotions se transforment en créations visuelles étonnantes.
Et toujours Parlez-moi d’amour ! Venez partager vos témoignages et découvrir quelques bribes d’amour réalisées dans le cadre du projet avec Véronique Blaison. .
English :
For Valentine?s Day, love invites itself to Micro-Folie! Discover a selection of works where feelings, passions and emotions are transformed into astonishing visual creations. And always the artistic project with Véronique Blaison: Parlez-moi d?amour!
