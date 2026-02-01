Parlez-moi d’amour ! Love is art Sablé-sur-Sarthe

Parlez-moi d’amour ! Love is art

Pour la Saint-Valentin, l’amour s’invite à la Micro-Folie ! Découvrez une sélection d’œuvres où sentiments, passions et émotions se transforment en créations visuelles étonnantes. Et toujours le projet artisique avec Véronique Blaison: Parlez-moi d’amour !

Et toujours Parlez-moi d’amour ! Venez partager vos témoignages et découvrir quelques bribes d’amour réalisées dans le cadre du projet avec Véronique Blaison. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

For Valentine?s Day, love invites itself to Micro-Folie! Discover a selection of works where feelings, passions and emotions are transformed into astonishing visual creations. And always the artistic project with Véronique Blaison: Parlez-moi d?amour!

