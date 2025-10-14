Parlons architecture : La Méca de Bjarke Ingels Médiathèque de Mérignac Mérignac

Parlons architecture : La Méca de Bjarke Ingels Samedi 21 mars 2026, 15h00 Médiathèque de Mérignac Gironde

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00

Un édifice atypique… Depuis 2019, cet édifice atypique se dresse sur les bords de Garonne, participant à changer la physionomie du quartier Belcier, au sud de Bordeaux. Abritant trois entités culturelles, La Méca a été conçue par l’agence BIG, fondée par le « starchitecte » danois Bjarke Ingels. Nous reviendrons durant cette conférence sur les circonstances de la création de ce monument et sur ses caractéristiques architecturales.

Médiathèque de Mérignac place Charles de Gaulle Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence animée par l’association Le Musée Imaginé