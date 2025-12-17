Parlons BD ! spécial Jardins d’hiver Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes Vendredi 6 février 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Venez découvrir les derniers coups de cœur BD des bibliothécaires des Champs Libres.

Nouveautés, rééditions, romans graphiques, comics ou mangas. Dans une ambiance conviviale et participative, parlons BD !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



