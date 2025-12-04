Parlons ciné Bibliothèque – 2e étage Rennes

Parlons ciné Bibliothèque – 2e étage Rennes jeudi 4 décembre 2025.

Parlons ciné Bibliothèque – 2e étage Rennes Jeudi 4 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez échanger vos coups de cœur et partagez votre amour du cinéma autour de ce nouveau rendez-vous convivial et participatif !

Au programme : discussions et bandes-annonces, entre passionnés ou simplement curieux.

Films récents ou cultes, séries, courts métrages, … tous les genres et les époques sont les bienvenus !

Début : 2025-12-04T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine