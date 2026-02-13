Parlons ciné, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

Parlons ciné Jeudi 19 mars, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:30:00+01:00

Au programme : discussions et bandes-annonces, entre passionnés ou simplement curieux.

Films récents ou cultes, séries, courts métrages, … tous les genres et les époques sont les bienvenus !

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Venez échanger vos coups de cœur et partagez votre amour du cinéma autour de ce nouveau rendez-vous convivial et participatif !

Marion Denoual