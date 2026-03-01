PARLONS D’ÉCHANGES ARGENT, MONNAIE LOCALE, CYPTOMONNAIE …TROC ? Place de L Hôtel de ville Cazères

PARLONS D’ÉCHANGES ARGENT, MONNAIE LOCALE, CYPTOMONNAIE …TROC ?

Place de L Hôtel de ville MEDIATHEQUE DE CAZERES ET AUTRES LIEUX Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Inégalités sociales, nouvelles technologies, fonctionnement du système financier… La notion d’argent est présente dans chaque instant de notre vie et n’échappe pas à ses fausses idées, ses arguments trompeurs et fausses informations.

Cette année, la thématique principale du Printemps de l’esprit critique sera l’argent et ses enjeux contemporains.

Au programme à Cazères, Parlons d’échanges argent, monnaie locale, cyptomonnaie …troc ? autour des projections, ateliers philo, quiz esprit critique & argent, world café,…afin de permettre un dialogue constructif dans un climat de confiance et convivialité.

Une sélection d’ouvrages, enfants et adultes, est disponible à la médiathèque. Jetez-y un coup d’oeil !

https://mediatheque.mairie-cazeres.fr/opac/selection?type=wishlist&id=103443 .

Place de L Hôtel de ville MEDIATHEQUE DE CAZERES ET AUTRES LIEUX Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 10 05 bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

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English :

Social inequalities, new technologies, how the financial system works… The notion of money is present in every moment of our lives, and is not immune to misconceptions, misleading arguments and false information.

L’événement PARLONS D’ÉCHANGES ARGENT, MONNAIE LOCALE, CYPTOMONNAIE …TROC ? Cazères a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE