Parlons des Droits des Femmes | Exposition Eymet

Parlons des Droits des Femmes | Exposition
Château d’Eymet Eymet Dordogne
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-31
2026-03-08
Au mois de mars, parlons des droits des Femmes à travers une itinérance dans la bastide à la découverte de témoignages, citations et photos.
Venez découvrir au Château l’œuvre collective des élèves de l’école élémentaire, accompagnés de la dessinatrice Camille Lavaud.
Le vernissage est prévu le 8 mars à 10h pour vous permettre de découvrir la créativité et l’engagement artistique des jeunes talents. .
Château d'Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
