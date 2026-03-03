Parlons des Droits des Femmes | Exposition Eymet

Parlons des Droits des Femmes | Exposition

Château d’Eymet Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : 2026-03-08 au 2026-03-31

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-08

Au mois de mars, parlons des droits des Femmes à travers une itinérance dans la bastide à la découverte de témoignages, citations et photos.

Venez découvrir au Château l’œuvre collective des élèves de l’école élémentaire, accompagnés de la dessinatrice Camille Lavaud.

Le vernissage est prévu le 8 mars à 10h pour vous permettre de découvrir la créativité et l’engagement artistique des jeunes talents. .

Château d'Eymet, Eymet 24500, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine. +33 5 53 22 22 10

