Parlons des droits des femmes L’Eden Eymet

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif :
Eymet en Fête organise un bel événement pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes
– 10h à 11h Vernissage de l’œuvre collective des élèves de l’élémentaire, accompagné par Camille Lavaud, dessinatrice
– 10h à 12h Projection de Un siècle au féminin portrait de Simone Veil et Le sexisme ordinaire
– 12h à 13h Table ronde animée par Laure Poinsot
– 13h Amélie en concert
– 14h Spectacle de danse et théâtre du Caméléon sous la Lune
– 14h30 Lecture musicale de Hayet Rahmani, autrice, et Redouane Bouaza, guitariste
– 15h Atelier d’écriture de Liliane Bodin de Femme Solidaires
– 16h45 Chorales féministes Les Quatr’Elles Sor’Or Boum Chœur
– 17h30 Chanson finale
Et toute la journée salon du livre tenu à la Mauvaise Herbe
Pour déjeuner La Cantine avec 100% local et 100% féminin concoctée par le Moulin d’Eymet.
Apportez vos couverts. .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com
English : Parlons des Droits des Femmes
