Parlons des droits des femmes L’Eden Eymet

Parlons des droits des femmes

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Eymet en Fête organise un bel événement pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes

– 10h à 11h Vernissage de l’œuvre collective des élèves de l’élémentaire, accompagné par Camille Lavaud, dessinatrice

– 10h à 12h Projection de Un siècle au féminin portrait de Simone Veil et Le sexisme ordinaire

– 12h à 13h Table ronde animée par Laure Poinsot

– 13h Amélie en concert

– 14h Spectacle de danse et théâtre du Caméléon sous la Lune

– 14h30 Lecture musicale de Hayet Rahmani, autrice, et Redouane Bouaza, guitariste

– 15h Atelier d’écriture de Liliane Bodin de Femme Solidaires

– 16h45 Chorales féministes Les Quatr’Elles Sor’Or Boum Chœur

– 17h30 Chanson finale

Et toute la journée salon du livre tenu à la Mauvaise Herbe

Pour déjeuner La Cantine avec 100% local et 100% féminin concoctée par le Moulin d’Eymet.

Apportez vos couverts. .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com

