Parlons des écrans

médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Soirée d’accompagnement à l’usage des écrans avec l’association Synapses, spécialisée dans l’éducation aux médias et à l’information. Un temps de réflexion partagée autour de l’usage des écrans et du fonctionnement des réseaux sociaux, pour les parents mais pas que !

Sur réservation, apéro salé-sucré offert.

Cette soirée suit un cycle de trois rencontres autour de l’éducation aux médias avec des élèves de CM1-CM2 et 6e de la commune de Saint-Martin-des-Champs.

Elle est financée par le Département et l’Académie de Bretagne dans le cadre du Territoire Numérique Educatif. .

médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English : Parlons des écrans

L’événement Parlons des écrans Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX