Parlons des écrans Saint-Martin-des-Champs
Parlons des écrans Saint-Martin-des-Champs jeudi 26 mars 2026.
Parlons des écrans
médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 22:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Soirée d’accompagnement à l’usage des écrans avec l’association Synapses, spécialisée dans l’éducation aux médias et à l’information. Un temps de réflexion partagée autour de l’usage des écrans et du fonctionnement des réseaux sociaux, pour les parents mais pas que !
Sur réservation, apéro salé-sucré offert.
Cette soirée suit un cycle de trois rencontres autour de l’éducation aux médias avec des élèves de CM1-CM2 et 6e de la commune de Saint-Martin-des-Champs.
Elle est financée par le Département et l’Académie de Bretagne dans le cadre du Territoire Numérique Educatif. .
médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
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English : Parlons des écrans
L’événement Parlons des écrans Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX