Illiers-Combray

Parlons diabète Prévention et dépistage

48 Avenue Marcel Proust Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-06-11 14:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Parlons diabète Prévention et dépistage

Le groupe diabète de la CPTS du Pays Chartrain propose une action de prévention et de dépistage du diabète, en partenariat avec la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, Espace Diabète Nutrition 28 et Intermarché Illiers-Combray.

Sur place

– Informations et renseignements

– Test glycémique

– Vélo smoothie

Gratuit et ouvert à tous .

48 Avenue Marcel Proust Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 75 80 52 90

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English :

Let’s talk diabetes Prevention and screening

L’événement Parlons diabète Prévention et dépistage Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE