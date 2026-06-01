Parlons diabète Prévention et dépistage Illiers-Combray
Parlons diabète Prévention et dépistage Illiers-Combray jeudi 11 juin 2026.
Illiers-Combray
Parlons diabète Prévention et dépistage
48 Avenue Marcel Proust Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:00:00
fin : 2026-06-11 14:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Parlons diabète Prévention et dépistage
Le groupe diabète de la CPTS du Pays Chartrain propose une action de prévention et de dépistage du diabète, en partenariat avec la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, Espace Diabète Nutrition 28 et Intermarché Illiers-Combray.
Sur place
– Informations et renseignements
– Test glycémique
– Vélo smoothie
Gratuit et ouvert à tous .
48 Avenue Marcel Proust Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 75 80 52 90
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English :
Let’s talk diabetes Prevention and screening
L’événement Parlons diabète Prévention et dépistage Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE