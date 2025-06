Parlons-en ! (Débattons du sujet de votre choix). Lieu-dit Espel Ingwiller 20 juin 2025

Discutons de vos sujets publics, trouvons des solutions et préparons un dialogue avec les élus.

————————————————-

### Vendredi 20 juin à 20h à Ingwiller au 1 Lieu-dit Espel*1 : Nouveau débat Parlons-en, le premier en Alsace !

Pas d’inscription obligatoire, mais à minima fournir un sujet via le lien ci-dessous :

Donnez vos idées de sujets : [https://shorturl.at/ctUtr](https://shorturl.at/ctUtr)

Attention, le lieu du débat sera chez un particulier habitant non loin du rond-point du lieu-dit Espel.

Domicile en bordure de la route venant d’Ingwiller et rejoignant le rond-point.

Suivant la météo, l’évènement aura lieu soit dans le jardin ou au sec dans la grande salle.

Alcool interdit.

*1 : Accès au lieu-dit Espel, c’est au bord d’un Rond-point faisant jonction/intersection entre la D113 venant de Sparsbach ainsi que la D756 de Weinbourg jusqu’à Ingwiller ainsi que la D656 venant du Moulin de Vollach. Plus aisément, depuis la rue Bellevue (D919) d’Ingwiller prendre la rue Côte de Weinbourg (D756) qui débouchera sur le Rond-point.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T22:00:00.000+02:00

1

https://shorturl.at/ctUtr resisterreconquerirregir@gmail.com 0695580262

Lieu-dit Espel Ingwiller Ingwiller 67340 Bas-Rhin