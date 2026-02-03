Parlons ensemble du handicap Point Information Jeunesse Portes-lès-Valence
Parlons ensemble du handicap Point Information Jeunesse Portes-lès-Valence mercredi 25 mars 2026.
Parlons ensemble du handicap
Point Information Jeunesse Espace Latour Maubourg Portes-lès-Valence Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
2026-03-25
Dans le cadre du programme Différents mais ensemble, le PIJ te propose de venir échanger autour du Handicap, des différences et vivre ensemble.
Point Information Jeunesse Espace Latour Maubourg Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 75 98 82
English :
As part of the Different but together program, the PIJ invites you to come and talk about disability, differences and living together.
