Parlons ensemble du handicap Point Information Jeunesse Portes-lès-Valence

Parlons ensemble du handicap

Point Information Jeunesse Espace Latour Maubourg Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre du programme Différents mais ensemble, le PIJ te propose de venir échanger autour du Handicap, des différences et vivre ensemble.

.

Point Information Jeunesse Espace Latour Maubourg Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 75 98 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Different but together program, the PIJ invites you to come and talk about disability, differences and living together.

L’événement Parlons ensemble du handicap Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme