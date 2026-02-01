Parlons fraiseuses Rencontre pour co-créer l’exposition Caillac

Parlons fraiseuses Rencontre pour co-créer l’exposition

Nous vous invitons à venir partager vos souvenirs, vos anecdotes et vos trésors familiaux autour de l’histoire de la fraise et de sa culture dans notre territoire. Que vos parents ou grands-parents aient travaillé dans les champs, que vous ayez participé aux récoltes, ou que vous gardiez simplement des photos, des objets ou des récits liés à cette histoire, votre témoignage nous intéresse. Cette rencontre sera un moment d’échange convivial pour recueillir vos mémoires et imaginer, tous ensemble, l’exposition de l’été. Venez avec vos histoires, vos images, vos objets… et surtout votre envie de transmettre !

Caillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

English :

We invite you to come and share your memories, anecdotes and family treasures about the history of the strawberry and its cultivation in our region

