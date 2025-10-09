Parlons français Cholet

Parlons français Cholet jeudi 9 octobre 2025.

Parlons français

Rue Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09 19:30:00

Date(s) :

2025-10-09

​Ces ateliers s’adressent à des personnes apprenant le français. Ce ne sont pas des cours de langue mais l’occasion de converser ensemble dans une ambiance conviviale afin de progresser et d’être capable de s’exprimer et pourquoi pas de lire. .

Rue Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 41 mediatheque@agglo-choletais.fr

