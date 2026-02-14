Parlons histoire avec Marion Aballéa, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Parlons histoire avec Marion Aballéa Vendredi 20 février, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T20:00:00+01:00

Parlons histoire avec Marion Aballéa pour son livre Une histoire mondiale du SIDA, 1981-2025, dans lequel elle peint le portrait de cette « première pandémie des temps modernes » dont on annonce la fin pour 2030, et interroge le rapport de nos sociétés contemporaines aux risques infectieux et pandémiques.

Programme de la soirée :

– 18h30 : débat mouvant

– 19h : rencontre avec l’autrice, suivie d’une séance de dédicace avec la librairie Mollat.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

© Marion Aballéa