Parlons IA Médiathèque Le Phénix Colombelles

Parlons IA Médiathèque Le Phénix Colombelles mardi 7 octobre 2025.

Parlons IA

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-07 12:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Venez découvrir comment elles fonctionnent, ce qu’elles produisent (textes, images, sons…) et les questions qu’elles soulèvent. À travers un atelier accessible à toutes et tous, explorez le potentiel, les limites et les enjeux éthiques des IA génératives.

ChatGPT, SUNO, Midjourney… Ces intelligences artificielles vous intriguent ?

Venez découvrir comment elles fonctionnent, ce qu’elles produisent (textes, images, sons…) et les questions qu’elles soulèvent. À travers un atelier accessible à toutes et tous, explorez le potentiel, les limites et les enjeux éthiques des IA génératives.

Une plongée ludique dans le monde fascinant des intelligences artificielles d’aujourd’hui !

À partir de 8 ans .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Parlons IA

Come and discover how they work, what they produce (text, images, sound, etc.) and the questions they raise. Through a workshop accessible to all, explore the potential, limits and ethical issues of generative AI.

German :

Erfahren Sie, wie sie funktionieren, was sie produzieren (Texte, Bilder, Töne?) und welche Fragen sie aufwerfen. In einem Workshop, der für alle zugänglich ist, erkunden Sie das Potenzial, die Grenzen und die ethischen Fragen der generativen KI.

Italiano :

Venite a scoprire come funzionano, cosa producono (testi, immagini, suoni, ecc.) e le questioni che sollevano. Attraverso un workshop accessibile a tutti, esplorate le potenzialità, i limiti e le questioni etiche dell’IA generativa.

Espanol :

Venga a descubrir cómo funcionan, qué producen (texto, imágenes, sonido, etc.) y las cuestiones que plantean. A través de un taller accesible a todos, explore el potencial, los límites y las cuestiones éticas de la IA generativa.

L’événement Parlons IA Colombelles a été mis à jour le 2025-09-23 par Calvados Attractivité