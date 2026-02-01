Parlons jardin CSCS Amicale Laïque St Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente
Parlons jardin CSCS Amicale Laïque St Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 28 février 2026.
Parlons jardin
CSCS Amicale Laïque St Yrieix 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 13:00:00
2026-02-28
Venez découvrir Parlons Jardin, une matinée 100 % nature pour cultiver ensemble un jardin plus vivant
CSCS Amicale Laïque St Yrieix 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 14 82 accueil@cscsal-aredien.com
English :
Come and discover Parlons Jardin, a 100% natural morning to cultivate a more lively garden together
