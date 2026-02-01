Parlons jardin CSCS Amicale Laïque St Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente

Parlons jardin

CSCS Amicale Laïque St Yrieix
19 bis avenue de l'Union
Saint-Yrieix-sur-Charente
Charente

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

2026-02-28

Venez découvrir Parlons Jardin, une matinée 100 % nature pour cultiver ensemble un jardin plus vivant

CSCS Amicale Laïque St Yrieix 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 14 82 accueil@cscsal-aredien.com

English :

Come and discover Parlons Jardin, a 100% natural morning to cultivate a more lively garden together

