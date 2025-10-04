Parlons Livre Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye

Parlons Livre Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye samedi 4 octobre 2025.

Parlons Livre Samedi 4 octobre, 10h15 Médiathèque de Saint-Jean de Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T11:15:00

Fin : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T11:15:00

Moment privilégié et convivial pour découvrir la rentrée littéraire, partager des coups de coeur ou coups de griffes, autant de possibilités d’échanges que de rendez-vous.

Médiathèque de Saint-Jean de Braye 13 place de la commune 45800 saint Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire 0238524080 http://www.mediatheque.saintjeandebraye.fr

Moment privilégié et convivial pour découvrir la rentrée littéraire, partager des coups de coeur ou coups de griffes, autant de possibilités d’échanges que de rendez-vous.

Médiathèque de Saint-Jean de Braye