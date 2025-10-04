Parlons livres ! Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Echanges autour de nos livres favoris, nos coups de coeur, et présentation des ouvrages des auteurs présents.

Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 6 rue Biscarrat-Bombanel Jonquières 84150 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490347938 https://jonquieres-pom.c3rb.org/

