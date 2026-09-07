Parlons livres, Médiathèque de Saint-Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye

Informations pratiques

Parlons livres Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque de Saint-Jean de Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00

Moment privilégié et convivial pour découvrir la rentrée littéraire, rencontrer un auteur, un éditeur, partager des coups de coeur ou coups de griffes; autant de possibilités d’échanges que de rendez-vous.

Médiathèque de Saint-Jean de Braye 13 place de la commune 45800 saint Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire 0238524080 http://www.mediatheque.saintjeandebraye.fr

Biblis en folie 2026

©Médiathèque Saint-Jean de Braye