Parlons livres, Médiathèque de Saint-Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Jean de Braye · Saint-Jean-de-Braye
Informations pratiques
Parlons livres Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque de Saint-Jean de Braye Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00
Moment privilégié et convivial pour découvrir la rentrée littéraire, rencontrer un auteur, un éditeur, partager des coups de coeur ou coups de griffes; autant de possibilités d’échanges que de rendez-vous.
Médiathèque de Saint-Jean de Braye 13 place de la commune 45800 saint Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire 0238524080 http://www.mediatheque.saintjeandebraye.fr
Biblis en folie 2026
©Médiathèque Saint-Jean de Braye