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Parlons livres, Médiathèque de Saint-Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Jean de Braye · Saint-Jean-de-Braye

Parlons livres, Médiathèque de Saint-Jean de Braye, Saint-Jean-de-Braye

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Saint-Jean de Braye
Adresse
13 place de la commune 45800 saint
Ville
45800 Saint-Jean-de-Braye
Département
Loiret

Parlons livres Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque de Saint-Jean de Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00

Moment privilégié et convivial pour découvrir la rentrée littéraire, rencontrer un auteur, un éditeur, partager des coups de coeur ou coups de griffes; autant de possibilités d’échanges que de rendez-vous.

Médiathèque de Saint-Jean de Braye 13 place de la commune 45800 saint Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire 0238524080 http://www.mediatheque.saintjeandebraye.fr
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©Médiathèque Saint-Jean de Braye

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