Parlons musique autour du marimba 5 octaves Rue Waldeck Rousseau Dinan

Parlons musique autour du marimba 5 octaves

Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Vincent Le Boulc’h, artiste-enseignant au sein du Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération, vous raconte le marimba 5 octaves, entre histoire de l’instrument et extraits musicaux, lors d’un Parlons Musique à la bibliothèque municipale de Dinan.

10h Parlons Musique le marimba 5 octaves

11h Récital de percussions

En partenariat avec le Kiosque

Tout public

Salle du Fauteuil Rouge .

Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

