Parlons musique autour du marimba 5 octaves Rue Waldeck Rousseau Dinan

Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d'Armor
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Vincent Le Boulc’h, artiste-enseignant au sein du Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération, vous raconte le marimba 5 octaves, entre histoire de l’instrument et extraits musicaux, lors d’un Parlons Musique à la bibliothèque municipale de Dinan.
10h Parlons Musique le marimba 5 octaves
11h Récital de percussions
En partenariat avec le Kiosque
Tout public
Salle du Fauteuil Rouge .
+33 2 96 39 04 65
