Parlons musique avec Victor Josse Le Kiosque Dinan

Parlons musique avec Victor Josse

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09 19:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Violoniste et compositeur, Victor Josse est titulaire d’une Licence et d’un Master de Lettres Modernes, ainsi que d’un Master recherche en Études cinématographiques obtenus à l’université Rennes 2.

Passionné de cinéma, de littérature et de musique, il est également titulaire d’un DEM d’Écriture du Conservatoire de Rennes, ainsi que d’un Master de Musique en Composition pour l’image (Scoring for Film, Television and Video Games) délivré par le prestigieux Berklee College of Music, où il a pu également suivre un cursus de direction d’orchestre.

Fort de ces expériences, il s’engage sur la voie de la composition de musique pour tout type d’ensemble mais aussi pour l’image et la scène. Il a ainsi pu composer pour plus d’une dizaine de courts-métrages mais également pour un jeu vidéo, tout en répondant à des commandes de création émanant de divers orchestres.

En septembre 2019, il a rejoint les rangs de l’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes (OSUR) en tant que co-chef d’orchestre, dont il avait été membre pendant 5 ans auparavant en tant que violoniste.

En juillet 2022, il voit sa première comédie musicale Surcouf, Roi des corsaires créée sur la scène du Palais du Grand Large de Saint-Malo, avec 18 artistes professionnels sur scène, et dont il enregistre la bande originale à la baguette du Budapest Art Orchestra.

En 2023, il participe à la création d’une camerata de cordes professionnelle, Armor Camerata, dont il assume la direction musicale et pour laquelle il a composé une œuvre originale, créée en 2024.

Invité pour un format Parlons Musique, Victor Josse nous parlera de la façon dont il fait dialoguer deux facettes de son métier, celle de chef d’orchestre et celle de compositeur lors d’un échange qui s’annonce déjà passionnant. .

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

