Parlons Oktoberfest Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay

Parlons Vins 1699 RD906 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire
Tarif : 10 EUR
Début : 2025-10-03 17:00:00
fin : 2025-10-03 01:00:00
2025-10-03
Que vous soyez team pinte ou team ballon, cette soirée est faite pour vous !
Venez nombreux fêter l’Oktoberfest façon Parlons Vins.
De 17h à 20h30, dégustations de bières artisanales et vins offert. Entrée 10€ avec LE nouveau verre gravé Parlons Vins A partir de 20h entrée libre et gratuite
Le programme
Dégustations de bières artisanales. Bière La Poule Brasserie Amalthée @Distillerie-caladoise
Dégustations de vins du nord surtout et d’ailleurs… avec Mathieu Le Goût du Vin et Chassagne Nicolas de Parlons Vins.
Concert live & DJ set avec Diaméus & Co ça va bouger.
Jeux d’arcade en libre accès pour réveiller votre âme d’enfant et défier vos potes avec Arcade Vintage.
Restauration sur place
Food truck avec Les filles et compagnie Food Truck avec une recette spéciale OKTOBERFEST
Planches à partager et Hot dogs du grand Chef Lolo Laurent Bourret
Ici, on célèbre l’Oktoberfest… à la sauce Parlons Vins !
Bières artisanales ET bons vins à l’honneur, dans une ambiance festive et gourmande ??
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
#ParlonsVins #Oktoberfest2025 #LaChapelledeGuinchay #VinEtBière #SoiréeFestive #ConcertLive #FoodTruck #EntréeLibre. .
Parlons Vins 1699 RD906 La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 65 91
