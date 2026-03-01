Parlons règles ! , avec l’association Règles élémentaires Bibliothèque Robert Sabatier Paris

STAND de sensibilisation :

Règles élémentaires est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles.

Sa mission : permettre à toutes les personnes de vivre leurs règles dans de bonnes conditions et faire qu’avoir ses règles ne soit plus un frein dans leur quotidien. Venez les rencontrer et poser vos questions.

De 14h à 18h, Ensemble, changeons les règles !

+ COLLECTE de protections périodiques :

Ce samedi 14 mars sera également le début à la bibliothèque Robert Sabatier d’une grande collecte de protections périodiques pour l’association Règles élémentaires qui en assurera la redistribution. La collecte commencera le 14 mars et se terminera le 28 mars. Merci beaucoup pour votre générosité.

Que donner ? : Donner | Règles Élémentaires

Le samedi 14 mars 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



