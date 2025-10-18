Parlons rétrogaming à la médiathèque de Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Conférence sur l’histoire des jeux vidéo.

Marennes Médathèque Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55

English : Let’s talk retrogaming at the Marennes multimedia library

Conference on the history of video games.

German : Retrogaming in der Mediathek von Marennes

Konferenz über die Geschichte der Videospiele.

Italiano :

Conferenza sulla storia dei videogiochi.

Espanol : Hablemos de juegos retro en la biblioteca multimedia de Marennes

Conferencia sobre la historia de los videojuegos.

