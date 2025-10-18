Parlons rétrogaming à la médiathèque de Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Conférence sur l’histoire des jeux vidéo.
English : Let’s talk retrogaming at the Marennes multimedia library
Conference on the history of video games.
German : Retrogaming in der Mediathek von Marennes
Konferenz über die Geschichte der Videospiele.
Italiano :
Conferenza sulla storia dei videogiochi.
Espanol : Hablemos de juegos retro en la biblioteca multimedia de Marennes
Conferencia sobre la historia de los videojuegos.
