Castillon-de-Saint-Martory

PARLONS SANTÉ

MARCHÉ Castillon-de-Saint-Martory Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 16:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

L’idée est simple tenir une table de prévention, avec la présence de professionnelles de santé formées pour échanger et délivrer des kits de dépistage aux patient-es éligibles.

Parlons santé

Prévention du cancer colorectal avec la CPTS Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.

L’idée est simple tenir une table de prévention, avec la présence de professionnelles de santé formées pour échanger et délivrer des kits de dépistage aux patient-es éligibles.

Nous pourrons également aborder d’autres thématiques de prévention en fonction de la disponibilité des professionnels compétents (tabac, vieillissement). .

MARCHÉ Castillon-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 79 mairie.castillon.stmartory@wanadoo.fr

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English :

The idea is simple: hold a prevention table, with the presence of trained healthcare professionals to exchange ideas and deliver screening kits to eligible patients.

L’événement PARLONS SANTÉ Castillon-de-Saint-Martory a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE