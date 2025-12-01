Parlons Science le Microbiote Intestinal Mont-de-Marsan

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan Landes

Parlons Science Le Microbiote Intestinal, est de retour le 11 décembre, à 18h30.

Le microbiote intestinal désigne l’ensemble des bactéries, levures et champignons qui vivent dans nos intestins. Avec Karine Ricaud du laboratoire NUMEA, découvrez son rôle essentiel dans la digestion, l’immunité et la même la psychologie.

En partenariat avec Lacq Odyssée.

A l’Auditorium | ados/adultes, sur inscription. .

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

