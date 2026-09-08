Parlons sciences – IA : comprendre une révolution en marche Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Parlons sciences – IA : comprendre une révolution en marche

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Conférence. L’intelligence artificielle progresse rapidement et transforme de nombreux domaines. Son développement soulève des questions sur ses impacts environnementaux et les enjeux éthiques liés à ses usages. Paul Gay, enseignant-chercheur à CY Tech (laboratoire ETIS), accompagné de son doctorant Matthieu François, apportera un éclairage scientifique sur ces transformations.

En partenariat avec Lacq Odyssée dans le cadre de la Fête de la Science

Auditorium | adultes, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Parlons sciences – IA : comprendre une révolution en marche

L’événement Parlons sciences – IA : comprendre une révolution en marche Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan