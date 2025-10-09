Parlons Sciences les Robots de téléprésence Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

jeudi 9 octobre 2025.

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Une conférence aura lieu le jeudi 9 octobre, à 18h30, à la médiathèque de Mont de Marsan.

Lorsqu’un enfant est hospitalisé pour une longue durée, un robot de téléprésence peut lui permettre de suivre les cours à distance, en restant connecté à la classe, à ses camarades et à ses enseignants.

De véritables « yeux et oreilles »pour maintenir un lien social et assurer une continuité pédagogique. Laurent Gallon, du laboratoire LIUPPA, présentera ces robots et leurs multiples fonctionnalités.

Cette conférence est dans le cadre de la Fête de la Science, en partenariat avec Lacq Odyssée.

Rendez-vous à l’Auditorium | ados/adultes, sur inscription. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

