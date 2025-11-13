Parlons Sciences les sites archéologiques romains landais Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Rendez-vous le jeudi 13 novembre, à 18h30.

Ces dernières années, plusieurs sites archéologiques romains ont été mis au jour dans les Landes. On y découvre que les pins landais étaient déjà exploités, pour produire du goudron. Arnaud Durlach, du laboratoire IPREM partage le fruit de ses recherches et de ses fouilles pour éclairer ces pratique méconnues.

En partenariat avec Lacq Odyssée

A l’Auditorium | ados/adultes, sur réservation. .

