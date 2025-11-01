Parlote québécoise Les Muséales Tourouvre au Perche

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 17:30:00

2025-11-01

Dans le cadre de Attache ta Tuque et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, Avec Catherine Noel découvre les mots et les histoires du Québec dans une parlotte québécoise. Un moment convivial pour petits et grands.

Animations ( gratuité des Muséales, patinoire, Tire d’érable sur la neige, animations historiques, ateliers créatifs (réservation), concert (réservation), lecture de contes, escape game, cinéma), buvette et restauration sur place. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

