PARMI LES LANTERNES MAGIQUES MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

PARMI LES LANTERNES MAGIQUES

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à participer à une visite insolite autour du pré-cinéma.

Avec l’association Les Mirettes, plongez dans les merveilleuses inventions qui ont mené à la découverte du cinéma. Entre rêverie et magie, cette visite fait remonter le temps.

Bon à savoir

– Pour les enfants de 6 à 9 ans

– 1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement

– Réservation obligatoire en ligne 3 .

English :

The Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy invites you to take part in an unusual pre-cinema tour.

German :

Das Paul-Dupuy-Museum für kostbare Kunst lädt Sie ein, an einer ungewöhnlichen Führung rund um das Vorkino teilzunehmen.

Italiano :

Il Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vi invita a partecipare a un’insolita visita pre-cinema.

Espanol :

El Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy le invita a participar en una insólita visita previa al cine.

