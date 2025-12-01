PARMI LES LANTERNES MAGIQUES MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse
Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à participer à une visite insolite autour du pré-cinéma.
Avec l’association Les Mirettes, plongez dans les merveilleuses inventions qui ont mené à la découverte du cinéma. Entre rêverie et magie, cette visite fait remonter le temps.
– Pour les enfants de 6 à 9 ans
– 1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement
– Réservation obligatoire en ligne 3 .
English :
The Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy invites you to take part in an unusual pre-cinema tour.
German :
Das Paul-Dupuy-Museum für kostbare Kunst lädt Sie ein, an einer ungewöhnlichen Führung rund um das Vorkino teilzunehmen.
Italiano :
Il Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vi invita a partecipare a un’insolita visita pre-cinema.
Espanol :
El Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy le invita a participar en una insólita visita previa al cine.
