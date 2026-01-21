Paroisse en fête Linxe

Paroisse en fête

Salle Laurent Bergez Linxe Landes

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Une journée sous le signe de la fraternité, une journée pour tous !

9h30 Accueil café

10h30 Messe animée par les Troubadours de l’Espérance

12 h Apéritif offert et repas sur réservation au 06 37 06 97 51.

Menu 10€ tapas, paëlla, dessert, vin, café. Gratuit enfant de 14 ans

14h Animation par Les Troubadours de l’Espérance . .

Salle Laurent Bergez Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 06 97 51

