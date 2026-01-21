Paroisse en fête Linxe
Paroisse en fête Linxe dimanche 25 janvier 2026.
Paroisse en fête
Salle Laurent Bergez Linxe Landes
Tarif :
Date :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Une journée sous le signe de la fraternité, une journée pour tous !
9h30 Accueil café
10h30 Messe animée par les Troubadours de l’Espérance
12 h Apéritif offert et repas sur réservation au 06 37 06 97 51.
Menu 10€ tapas, paëlla, dessert, vin, café. Gratuit enfant de 14 ans
14h Animation par Les Troubadours de l’Espérance . .
Salle Laurent Bergez Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 06 97 51
English : Paroisse en fête
