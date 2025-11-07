Parole de femmes: échanger, écouter, se comprendre

Dans un cadre sécurisé et bienveillant, au sein de la maison des 1000 premiers jours du 20ème, des professionnel·le·s seront présent·e·s pour accompagner les échanges sur tous les sujets liés à la parentalité: la grossesse, les premières semaines de vie de l’enfant, le rythme du bébé, l’allaitement, les joies et les doutes…

Un vendredi par mois de 10h à 12h :

– 7 novembre 2025

– 5 décembre 2025

– 9 janvier 2026

– 6 février 2026

– 13 mars 2026

– 10 avril 2026

– 22 mai 2026

– 26 juin 2026

Vous pouvez venir à un ou à plusieurs des ateliers, avec ou sans vos enfants.

Groupe de parole pour les femmes enceintes à partir de 4 mois de grossesse jusqu’à 3 mois après l’accouchement.

vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Choisissez votre créneau

Public adultes.

